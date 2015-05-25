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А-силуэт: хиты сезона
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Фаты, шубки, бижутерия
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Прокат платьев YesDress


Студия проката платьев в Москве YesDress приветствует вас!

В жизни есть моменты, когда хочется быть вызывающе-красивой. Особенно если это – собственное свадебное торжество или любое другое событие, где важно произвести впечатление на всех гостей или на кого-то одного, единственного и желанного. Пристального внимания заслуживает все: стрижка, макияж, сумочка, обувь и конечно же – само вечернее платье. Не у каждой современной женщины на торжественный день в гардеробе найдется десяток роскошных вечерних платьев или костюмов. Да и свободные средства есть не всегда.

Прокат YesDress — простое решение проблемы выбора нарядного платья!

Первыми законодателями моды на услугу аренды вечерних нарядов несколько лет назад стали знаменитости. Вы тоже можете взять нарядное платье напрокат, и все сомнения по этому поводу совершенно беспочвенны. Услуга сегодня весьма распространена и вызывает большой интерес, если компания, которая ее предоставляет, относится к делу ответственно. А именно, предоставляет модные платья в широком ассортименте, чтобы у вас было, что выбирать, и соблюдает все установленные требования гигиены – отдает вещи в чистку после каждого клиента. В нашем шоу-руме проката платьев в Москве очень просто взять плате в аренду, достаточно записаться на примерку.

Отзывы

  1. Огромное спасибо салону за удивительный подбор моделей. На первый взгляд показалось, что выбор невелик, возникло сомнение — подберем ли. Однако,…

  2. Спасибо прокату платьев “Yesdress” Выбрала свадебное платье в этом свадебном салоне, выбор огромный, просторное красивое помещение, девушка-консультант от меня не…

  3. Вежливая и опытная администратор, помогла с выбором платья. Здорово, что в салоне в этот момент никого нет — можно комфортно…

Больше отзывов вы сможете найти в сервисах Яндекс.Карты или в Google Карты

Выпускной или бал? Выбирайте! А-силуэт: хиты сезона Платья для росписи, для ЗАГСа Фаты, шубки, бижутерия