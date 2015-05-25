Новинки сезона 2022
Свадебные платья от дизайнеров
Вечерние платья
Рейтинг 5.0
358 честных отзывов на Яндекс и Google картах
Фанаты своего дела
с примерками помогает хозяйка салона, преданная своему делу
Индивидуальные примерки
в студии больше никого нет, стилист занимается только вами
Честные цены
стоимость проката указана за три дня и включает химчистку
Какие платья будем подбирать?
Новинки 2022
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Черное атласное платье Лагерта7 000 руб подробнее
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Платье с рукавами буфами Буффало12 000 руб подробнее
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Прокат платьев YesDress
Студия проката платьев в Москве YesDress приветствует вас!
В жизни есть моменты, когда хочется быть вызывающе-красивой. Особенно если это – собственное свадебное торжество или любое другое событие, где важно произвести впечатление на всех гостей или на кого-то одного, единственного и желанного. Пристального внимания заслуживает все: стрижка, макияж, сумочка, обувь и конечно же – само вечернее платье. Не у каждой современной женщины на торжественный день в гардеробе найдется десяток роскошных вечерних платьев или костюмов. Да и свободные средства есть не всегда.
Прокат YesDress — простое решение проблемы выбора нарядного платья!
Первыми законодателями моды на услугу аренды вечерних нарядов несколько лет назад стали знаменитости. Вы тоже можете взять нарядное платье напрокат, и все сомнения по этому поводу совершенно беспочвенны. Услуга сегодня весьма распространена и вызывает большой интерес, если компания, которая ее предоставляет, относится к делу ответственно. А именно, предоставляет модные платья в широком ассортименте, чтобы у вас было, что выбирать, и соблюдает все установленные требования гигиены – отдает вещи в чистку после каждого клиента. В нашем шоу-руме проката платьев в Москве очень просто взять плате в аренду, достаточно записаться на примерку.
Отзывы
Спасибо прокату платьев “Yesdress” Выбрала свадебное платье в этом свадебном салоне, выбор огромный, просторное красивое помещение, девушка-консультант от меня не…
Вежливая и опытная администратор, помогла с выбором платья. Здорово, что в салоне в этот момент никого нет — можно комфортно…
Больше отзывов вы сможете найти в сервисах Яндекс.Карты или в Google Карты
Огромное спасибо салону за удивительный подбор моделей. На первый взгляд показалось, что выбор невелик, возникло сомнение — подберем ли. Однако,…